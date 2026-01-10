元AKB48のタレント・高橋みなみさん（34）が2026年1月6日、自身のインスタグラムを更新し、ボブヘアにイメチェンした姿を披露した。「久しぶりの長さ」高橋さんは、「AKB48 20周年は絶対ポニーテール！！と意気込んで伸ばし続けた髪の毛やっと切れましたー！」とつづり、ヘアカット後のアップショットなど3枚の写真を投稿。「久しぶりの長さ」「スッキリ」とコメントし、「ギリ結べるナイスな長さ縮毛矯正もしたからめちゃくち