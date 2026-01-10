かつて「小林悠（はるか）」の名前でＴＢＳアナウンサーとして活躍したアンヌ遙香が、連載が始まることを報告した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、所属事務所のインスタグラムの投稿を引用。「アンヌ遙香が苫小牧民報『土曜の窓』の連載をスタートします」と報告し「錚々（そうそう）たる顔ぶれの中、アンヌ遙香は第二土曜日を担当します。初回は１月１０日（土）。電子版でもお読みいただけますので、よろしくお