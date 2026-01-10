１月１０日の京都３Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は単勝１番人気だったビービークローサー（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父グレーターロンドン）が好位から鮮やかに差し切った。勝ち時計は１分２５秒２（良）。発馬でダッシュはつかなかったが、徐々に位置を押し上げ、好位を確保。直線ではしっかりとしたフットワークで、最後は先に抜け出したワイドグンサ（牡３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ニューイヤ