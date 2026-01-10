1年の商売繁盛を願うえびす祭りはきょうが本えびすです。えべっさんの愛称で親しまれる徳島市の事代主神社は10日も朝から大勢の参拝客で賑わっています。（参拝客）「稼げるように頑張ります」「今までで一番良い年にしたい」本えびすの10日は天候にも恵まれ、商売繁盛や家内安全を願う大勢の参拝客で朝から賑わっています。訪れた人は米俵や鯛で飾られた福笹や縁起物の熊手を今年一年の願いを込めて自宅用や会社用に次々に買い求