NASA（アメリカ航空宇宙局）のJared Isaacman長官らは日本時間2026年1月9日朝にテレカンファレンスを開催し、現在ISS（国際宇宙ステーション）で長期滞在を行っている有人宇宙飛行ミッション「Crew-11（クルー11）」の宇宙飛行士4名について、当初の予定よりも早く帰還させると発表しました。宇宙飛行士の1人で医療上の事案容態は安定も安全を期して帰還へCrew-11のクルーは、コマンダーを務めるNASAのZena Cardman宇宙飛行士、