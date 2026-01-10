目の不自由な人に白杖（はくじょう）を使った安全な歩き方を指導する「歩行訓練士」が全国で不足している。訓練を受けると、一人で外出できるようになるなど自立が後押しされるが、２７万人余りいる視覚障害者に対し、実働可能な歩行訓練士は約２００人で、山形、岩手など４県は県外からの派遣に頼っている。問題意識を広めたいと、当事者団体の関係者らが今月、有志の会を発足させ、国に養成機関の拡充などを要望していく。１０