アメリカのトランプ大統領は9日、ベネズエラの石油事業をめぐり大手石油企業の幹部に対し、1000億ドルの投資を求めましたが、一部の企業は慎重な姿勢を示しました。トランプ大統領は9日、ホワイトハウスでアメリカの大手石油企業の「エクソンモービル」や「シェブロン」などの幹部らと会談しました。トランプ大統領「アメリカ企業はベネズエラのエネルギーインフラを再建し、石油生産量をかつてない水準まで増やす機会を得るだろう