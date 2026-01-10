お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が9日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。「クイズ＄ミリオネア」の裏話を語った。フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」が1日、新春特番として13年ぶりに放送され、粗品はシークレットゲストとして登場。「現場でも厳重やってんで？」と、楽屋は他の出演者とは別の場所に用意され、台本には「超有名芸人S様」と書かれてい