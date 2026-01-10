俳優瀬戸康史（37）が10日、都内で、俳優生活20年を記念する「one−瀬戸康史20th Anniversary Book−」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。俳優生活を振り返り「いろんなことがあったなと思いますけど、結果良かったなと思います」と話し、転機を聞かれると「10年前の舞台『マーキュリー・ファー』が転機だったのかなと思います。演出の白井晃さんに、いい意味で丸裸にされた。変なプライドをそぎ落としてくださって、軽やか