自閉スペクトラム症の特性を持つ子どもたちは、周囲とのコミュニケーションが「辛い体験」となりやすい傾向があります。また、その保護者も日々のやり取りに苦労する場面が多いと言われています。この記事では、子どもやその親御さんとの関わり方について、医師の岡琢哉先生が「楽しいコミュニケーションを増やす」ための具体的なアドバイスを解説します。 監修医師：岡 琢哉（株式会社カケミチプロジェクト）