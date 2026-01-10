内視鏡検査は、胃がんの早期発見において中心的な役割を果たす検査方法です。胃の内部を直接観察できるため、小さな病変も見逃しにくく、疑わしい部分があればその場で組織を採取できます。ここでは、内視鏡検査の特徴と、ほかの検査方法との違いについてご説明します。 監修医師：水野 靖大（マールクリニック横須賀）【経歴】 京都大学医学部卒業。京都大学医学部附属病院、北野病院、日赤和歌山医療センター、