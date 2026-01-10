ワシントン・ウィザーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年1月10日（土）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 107 - 128 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのワシントン・ウィザーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォー