20～30代という若い世代の女性でも、更年期障害のような症状に悩む方がいます。顔のほてり（ホットフラッシュ）や多汗、動悸、めまい、不眠といった、更年期にみられる心身の不調が閉経には程遠い年齢で起こる場合、それは若年性更年期障害と呼ばれることがあります。今回は若年性更年期障害とはどのような状態か、似た症状を起こす原因や対処法、受診の目安や治療法を解説します。 監修医師：森 亘平（医師）東北大学病