オーランド・マジック vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年1月10日（土）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 91 - 103 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのオーランド・マジック対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーラ