１月９日にエディオンピースウイング広島で就任会見に臨んだバルトシュ・ガウル監督は、素晴らしい環境で仕事ができる喜びと、このスタジアムに集うファン・サポーターを引き続き熱狂させる決意を力強く語った。会見ではまず、ミヒャエル・スキッベ前監督の後任としてガウル新監督を迎えた理由が栗原圭介強化部長から語られた。新監督の選考において重視したのは三つの要素。一つ目はこれまでのスタイルを大きく変えず、より