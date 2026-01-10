プロ野球のスター選手たちが集結する、読売テレビ・日本テレビ系『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、あす11日に放送される（後2：00〜3：55※全国ネット）。MCを務めた爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈のコメントが到着した。【写真多数】小園海斗＆清宮幸太郎が「倍倍FIGHT！」 …大盛り上がりの『超プロ野球ULTRA』プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例