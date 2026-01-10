日本テレビでは、十三代目市川團十郎と家族のドキュメンタリー番組『成田屋に、ござりまする。』を17日（後3：00〜後4：25）に放送する。【番組カット】ランウェイに初挑戦！堂々としたぼたん（麗禾）同局の取材班が、市川海老蔵（当時）・小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年となった。成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、それを父として大きく見守る團十郎の1年に密着した秘蔵映像満載のドキュメンタリー