アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレで4月放送）の新キャストが発表された。主人公・入間のクラスメイトで、第４シリーズで描かれる「音楽祭編」の鍵を握るキャラクター・悪魔のプルソン・ソイ役を伊藤節生が担当する。第1シリーズで姿と名前がアニメ初登場から6年を経てついにキャストが決定した。【動画】プルソン・ソイのキャラ声！公開された『魔入りました！入間くん』PVプルソンは主人公・鈴木入間