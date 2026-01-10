動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（12月29日〜2026年1月4日）を発表。映画作品では、木村拓哉が警察学校の鬼教官を演じる、警察学校の内部を描いた長岡弘樹の小説を原作としたドラマシリーズの映画版前編『教場 Reunion』が1位に初登場した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル『教場 Reunion』は、配信開始直後から注目を集め、元日からの配信に関わらず、初週首位を