今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。フィリピン・セブ島の「燃え盛るビルから愛犬を…女性の勇敢な行動」についてです。◇先月10日、フィリピン・セブ島。燃え盛るビルの3階に取り残された女性が放りなげたのは、なんと、犬。さらに、もう一匹！決死の行動で愛犬を避難させ、自らも手すりを乗り越えて下りようとしますが、はしごに足が届かず、中ぶらりんに。もう一度、足を伸ばし一歩一歩、慎重に下りて