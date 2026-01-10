◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(7日〜11日、カタール)卓球の『WTTチャンピオンズ ドーハ』は9日までに女子シングルスの8強がそろいました。初戦で韓国のシン ユビン選手を破った張本美和選手は、2回戦で韓国のキム ナヨン選手と対戦。3−0の快勝で2試合連続ストレート勝利で準々決勝に進みました。また初戦で伊藤美誠選手を破った長粼美柚選手は、2回戦でドイツのウィンター選手と対戦。フルゲームにもつれた接戦をものに