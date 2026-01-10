俳優・志田未来（32）が主演を務めるTBS火曜ドラマ「未来のムスコ」（火曜後10・00）の第1話が13日に放送される。志田が主演作で母親役を務めるのは、2006年放送の日本テレビ系ドラマ「14才の母〜愛するために 生まれてきた〜」以来20年ぶり。このほどスポニチアネックスの取材に応じ、母親役と向き合う心境や主人公との共通点、さらには作品の見どころなどを語った。（井上侑香）原作は、2011年放送のフジテレビ系ドラマ「