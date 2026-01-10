10日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、10日（土）と11日（日）に行われる第12節の大阪マーヴェラス戦に、アウトサイドヒッターの深澤めぐみがコンディション不良の為チームに帯同しないことを発表した。クラブ公式エックスが伝えている。 深澤は就実高校卒業後にSAGA久光に入団、2025年には日本代表に初選出された。しかし今シーズンのSVリーグでは6