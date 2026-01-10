お正月には家族でかるた・・・というのも最近は少なくなってしまいました。映像はおよそ50年前、1977年の正月にお年寄りが集まって「ウンスンカルタ」を楽しむ様子です。ウンスンカルタとは、16世紀の後半にポルトガルから日本に伝わった「南蛮カルタ」がルーツといわれ広く遊ばれていましたが、「寛政の改革」で幕府が禁止した後は、全国でも人吉・球磨地方だけに伝えられてきました。当時のニュースはこう伝えていま