山梨県上野原市で起きた山林火災は延焼が続き、火は、もっとも近い住宅までおよそ50メートルに迫っています。山梨県東部にある上野原市の扇山でおととい午前に発生した山林火災は、延焼が続き、これまでにおよそ16へクタールが焼失し、火はもっとも近い住宅までおよそ50メートルに迫っています。きょうは午前8時ごろから消火活動を再開し、山梨や東京の消防、自衛隊のヘリコプターなどが消火活動にあたっています。消防によります