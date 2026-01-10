【バルサンコム（カナダ）共同】フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ（W杯）は9日、カナダのバルサンコムで第3戦が行われ、男子は平山将大（PAPASU）が80.32点で自己最高の6位に入った。北京冬季五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）は15位。藤村一慶（NISEKOB＆J）藤木豪心（イマトク）島川拓也（日本仮設）西沢岳人（リステル）は予選落ちした。ミカエル・キングズベリー（カナダ）が85.83点で今季初勝利を