試合には出られなくとも、ひときわ輝く少女の姿があった。阪神・西勇輝投手（35）は、昨年12月6日に故郷・三重県で開催された自身の名を冠した「NISHIYUKICHAMPIONSHIP第47回三重県学童軟式野球選手権大会」に来場。ひたむきに白球を追いかける子どもたちを見て、思わず胸が熱くなった。「一生懸命してる姿に感動した。むちゃくちゃ良かった。見に行けて良かったなと思った」脳裏に浮かんだのは、自身が少年野球チーム