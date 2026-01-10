「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）１５日間の安全を祈願する土俵祭、優勝額贈呈式が１０日、東京・両国国技館で行われた。昨年秋場所で５度目の優勝を飾った横綱大の里（２５）＝二所ノ関、同九州場所で初優勝を果たした新大関安青錦（２１）＝安治川＝が参加した。大の里の優勝額はアイ工務店から贈られた三つ揃いの化粧まわし姿だった。「横綱になって最初にいただいたものなので」と説明。昨年九州場所では１