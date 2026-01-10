Image: Jana Shea / shutterstock 2024年11月14日の記事を編集して再掲載しています。いいんだけど、自腹なのが痛い…。近年、やたらと見聞きするようになったPFASは、「永遠の化学物質」と呼ばれ、身のまわりにある多くの製品に使用されています。この厄介な化学物質はまた、環境中に漏れ出して問題になっています。そして最近は、上水道やボトル水から私たちの体内に入り込んでいる可能性も指摘されています。