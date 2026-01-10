●政府のドローン国産化支援報道で関連株が上昇読売新聞オンラインが7日、「政府が経済安全保障法に基づく特定重要物資に追加した『ドローン』（無人機）の国産化支援に乗り出す」と報道したことで、関連株が物色された。【こちらも】JR東日本と伊藤忠の不動産事業統合、その狙いは?産業用ドローンなどを手掛ける双葉電子工業が年明けから約20%高となり、ASCLやTerraDrone、ブルーイノベーションなどもストップ高水準にまで上