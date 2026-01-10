ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区の店舗にて「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を展開。おにぎりをホットドッグ風にアレンジしたユニークな商品がラインナップされます。 ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」おにドッグ(ウインナー＆焼そば) 発売日：2026年1月13日(火)価格：451円(税込)豪快にかぶりついて食べる、インパクト抜群のおにぎり。ロングウインナーと、甘めのソースで味