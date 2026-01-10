ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区限定で「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を開催します。山口県の名店「いろり山賊」監修による、ボリューム満点のサンドイッチが登場します。 ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」肉三昧！！ 山賊焼サンド 発売日：2026年1月13日(火)価格：484円(税込)観光客や地元の若者でにぎわう「いろり山賊」監修の商品。お店の名物である「山賊焼」のように、