ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区のローソン店舗にて、「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を開催します。このフェアの一環として、山口県の人気店が監修した「からあげクン いろり山賊監修 山賊味」が発売されます。 ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」からあげクン いろり山賊監修 山賊味 発売日：2026年1月13日(火)価格：298円(税込)販売エリア：中国・四国地区のローソン店舗(山