左が『千寿 竹やぶ』のご主人・中村充さん ●蕎麦が好きでお酒が好きな小宮山雄飛さんが、美味しいお蕎麦屋さん、そして蕎麦屋呑みの魅力を伝える連載。今回は北千住の名店『千寿 竹やぶ』を訪問。 北千住駅から歩いて15分ほど。決してアクセスがいいとは言えない立地ながら、予約してでも行きたいという蕎麦好きで連日混み合う、都内屈指の人気店『千寿 竹やぶ』。 入り口には「本日の蕎麦産地」が紙で掲げられており、十割・