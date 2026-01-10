ふるさと納税でもらえるデジタル地域通貨「しず旅コイン」の発行開始が9日、発表されました。県内の5つの市町で利用できます。「しず旅コイン」は観光客の誘客や、県内周遊を促進するために県が主導して始められ、ふるさと納税の寄付額の30パーセントがデジタル通貨として返礼されます。静岡市、伊豆市、下田市、南伊豆町、松崎町の5市町で導入され、いずれかの自治体へのふるさと納税でデジタル通貨が発行されます。通貨は