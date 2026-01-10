茅野市にある八ヶ岳の登山口では１０日、県や県警が安全な冬山登山を呼び掛けました。１０日朝の県内は、上田市菅平で最も寒い－17.9度となったほか、飯山で－15.2度、長野で－6.8度など、県内30の観測地点のうち8か所で今シーズン最も寒い朝となりました。標高1500メートルにある八ヶ岳の登山口のひとつ茅野市の「美濃戸口」では、県の職員や県警山岳救助隊員などが安全な冬山登山を呼び掛けました