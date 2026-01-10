安田大サーカスの団長安田、ティモンディの高岸宏行が、１１日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（篠原涼子主演、日曜・後１０時半）に出演する。物語の舞台となる拘置所で、団長安田は“小物だがずる賢い”模範囚・小豆務。高岸は拘置所の“絶対的守護神”として警備隊員を指揮する熊沢一太郎を演じる。小豆務は衛生係として働く、少しクセのある模範囚。団長安田は「