きょうの県内は広く晴れていますが風が強く、気象台は県内の広い範囲に暴風警報を出し、警戒を呼び掛けています。県内はこの時間、高気圧に覆われて広い範囲で晴れています。そのいっぽう富山市で午前10時前に最大瞬間風速19.3メートルを観測するなど、風が強く吹いている所があります。気象台は東部北と富山市、高岡市、氷見市、射水市に暴風警報を出し、警戒を呼び掛けています。あすからあさってにかけては、強い冬型の気