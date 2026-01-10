これまでさまざまな冷蔵庫収納グッズを使ってきたものの、結局使いこなせなかったアイテムも多々…。そんな筆者が行き着いたのは、ダイソーの『スタックができるクリア冷蔵庫収納ケース』です！ゆったりサイズで、背の高い瓶やレトルトパックの整理にも便利。扱いやすいだけでなく、いろいろな使い方ができて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スタックができるクリア冷蔵庫収納ケース（27cm×10cm×13.5cm）価