手をそのまま掃除道具として、家のあちこちのお掃除に使える便利グッズをダイソーで発見！広い面も細かい隙間も、掃除道具を持ち替えず、思いついた場所をそのまま拭き上げることができます。掃除のハードルを下げたい人や、気づいたときにサッと動きたい人におすすめで、ついで掃除にもぴったりのアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：除菌ができる お掃除用 ウェット手袋価格：￥110（税込）サイズ（約）：25c