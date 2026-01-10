カキの大量死の影響が続くなか、冬の味覚を多くの人に楽しんでもらおうと呉市にカキ小屋がオープンしました。9日、呉市にオープンした「くれオイスターランド」。生産者で組織する団体が運営するカキ小屋です。ことしは大量死の影響でオープンが危ぶまれましたが、客からの後押しなどもあり、開店が決まりました。当面は、昨シーズンの地元産の冷凍カキなどで対応します。海外から観光で訪れた人の