全国高校サッカー選手権大会で快進撃を続けている神村学園は、10日準決勝で福島の尚志と対戦します。（岡本善久アナウンサー）「試合開始2時間20分前です。神村学園のイレブンを乗せたバスが国立競技場に到着しました」神村学園の選手たちは、静かな闘志を秘めた表情でバスから降りてきました。（神村学園・福島和毅選手）「早く試合がしたい」「吹奏楽部チア部のみんなも遠くから来てくれたので、そういう人た