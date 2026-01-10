商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社、兵庫県の西宮神社では10日朝、参拝一番乗りを競う恒例の「福男選び」が行われました。午前6時、太鼓の音を合図に西宮神社の門が開くと、くじで選ばれた108人を先頭におよそ5000人が230メートル先の本殿を目指し、石畳の参道を駆け抜けました。開門神事・福男選びは、商売繁盛を願う「十日えびす」の恒例行事で、本殿に到着した順に一番から三番までが「福男」となります。ことし、一番福を