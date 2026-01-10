9日、埼玉県新座市のアパートで行方不明だった51歳の女性の遺体が見つかり、アパートの住人の男が逮捕された事件で、2人は去年9月頃には知り合っていたとみられることがわかりました。この事件は9日、新座市のアパートの一室で3日前から行方不明だった山本早苗さんの遺体が見つかったもので、警察はこの部屋の住人の山口新容疑者を死体遺棄の疑いで逮捕し、10日に送検しました。その後の捜査関係者への取材で、2人は去年9月頃には