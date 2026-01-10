人気YouTuber「中町兄妹」の中町綾（25）が腰のタトゥーが見えるビキニ姿や、すっぴんでプールに入る写真を公開した。【映像】タトゥーが見える中町綾のビキニ姿（複数カット）7日に更新したInstagramでは、「初フィジー みんな陽気で幸せな国だった のんびりさせてもらいました」と、白いビキニトップにさくらんぼが描かれた水色のビキニボトムを合わせた姿を公開。翌日の投稿では腰のタトゥーがわかる水着ショットを披露し