ＮＨＫ連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・トキのおばで実母の雨清水タエを演じる北川景子が１０日までに更新したＸで、来週以降の自身の出演はないことを告げた。北川は「全ての膿を出した回でしたね。三之丞もようやく前に進むことができます！今まで私たち雨清水家を温かく見守ってくださりありがとうございました」と視聴者に感謝の言葉。続けて「来週からはまさに第二章です。私の出演はありません。引き続きばけばけ