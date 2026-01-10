チャールズ国王とヘンリー王子の長年の確執が解消へ向かいそうだ。ヘンリー王子は、インヴィクタス・ゲームズが英国に戻るのを機に、チャールズ国王へ招待状を差し出す意向で、バーミンガムで行われる開会式で、２人が並び立つこともあり得る。英紙サンが９日、報じた。ヘンリー王子は、来年英国に戻るインヴィクタス・ゲームズ（負傷した軍人、病気の軍人、退役軍人を対象としたスポーツ大会）の開会式を父であるチャールズ国