香川県庁（10日午前） 東かがわ市の養鶏場で、香川県で１年２カ月ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。県は10日午前９時から養鶏場で飼育しているニワトリ約２万4000羽の殺処分を進めています。防疫措置は12日中に完了する見通しです。県は半径３キロ以内の４つの養鶏場のニワトリや卵の移動を制限。10キロ以内にある11ヵ所は区域外への搬出を制限します。また、徳島県内の１ヵ所も搬出が制限されます。