10日午前8時15分頃、長野県野沢温泉村で除雪作業をしていた男性（83）の家族から、男性が「除雪機に足を巻き込まれた」と消防に通報がありました。男性は、ドクターヘリで長野市内の病院に運ばれましたが、左足のひざから下を切断する重傷です。消防によりますと、男性は、住宅の敷地内で手押しの除雪機を使って除雪作業をしていましたが、バックした際に転倒して、足を巻き込まれたとみられています。