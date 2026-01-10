カンテレ「ドっとコネクト」が１０日、生放送され、長嶋一茂が出演。今年は「自分を戒めて」いくことを誓った。『今年はこうなる』を出演者が予想するフリップに、一茂は“時勢を見極められないとバイバイ”と書き、ＭＣの石井亮次アナウンサーが「えっ？！」と仰天。一茂は「時代の潮流に乗れない人は、どんどんいなくなっちゃうんじゃないか、って。特に芸能界ってそうじゃないですか。時代錯誤な人って、よりこういう意識